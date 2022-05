ADL chiude al gran ritorno: "Cavani? Mai avuto contatti. Neppure per Vecino"

Cavani non tornerà a Napoli e Vecino non interessa, non è un obiettivo. Ne ha parlato De Laurentiis in conferenza stampa

© foto di Ciro Sarpa/Getty Cavani non tornerà a Napoli e Vecino non interessa, non è un obiettivo. Ne ha parlato De Laurentiis in conferenza stampa in occasione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro: "Vecino e Cavani? Mai avuto contatti. Finché tu prendi in porta uno che ha 34-35-36 anni è un discorso. Ma quando cominci a prendere uno sul quale tu punti... Quando noi abbiamo preso Cavani dal Palermo era una seconda punta, qua invece è diventato una prima punta. Ora bisogna capire".