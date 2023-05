ADL cita Gattuso: "Durante il covid stadi acquari, si sentivano solo le sue urla..."

A fine partita, dal Maradona, Aurelio De Laurentiis ha parlato alla Rai

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A fine partita, dal Maradona, Aurelio De Laurentiis ha parlato alla Rai: "Ci vorrebbe Modugno per dire 'meraviglioso' questo grande traguardo. C'è stata perseveranza in questi anni, siamo andati contro il sistema che blocca il calcio italiano. Quando sei da solo fatichi molto di più e ci metti molto più tempo. Scudetto? Spero sia inizio del cambiamento e spero che i miei collegano lo capiscano.

Stadio virtuale? La partita era sugli spalti e anche i tifosi sono 'la partita' e sono loro la cosa più importante. Poi la gara in sé può piacere in meno. Durante il covid era come stare in acquario, si sentiva solo la voce di Gattuso".