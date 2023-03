ADL e la Superlega: "No! Voglio Champions tutti vs tutti, basta con palline ed i soliti..."

Aurelio De Laurentiis torna a parlare della questione Superlega nel suo intervento al congresso organizzato all'Università Vanvitelli

Sulla Superlega - Ho già detto che deve prevalere il merito, va tolto il comando alla Uefa perché per come è organizzata dovrebbe essere un segretariato generale. In ogni paese, in base all'importanza, le prime X devono partecipare, quindi voglio un campionato in cui tutti giocano contro tutti, queste palline che aprono non hanno senso ed a volte fanno anche dei bluff. Perchè alla fine vincono sempre lo stesso? Più o meno. La vinciamo? Qui ci portiamo iella da soli, a forza di dire la vinciamo, festeggiamo?! Bisogna essere silenziosi, le onde negative si propagano. La napoletanità è temuta.