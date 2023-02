ADL esalta Spalletti: "Valorizza i giocatori e ci fa giocare in modo spettacolare e vincente"

Nel corso dell'intervista rilasciata alla Bild, Aurelio De Laurentiis ha speso elogi pubblici anche per mister Luciano Spalletti

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata alla Bild, Aurelio De Laurentiis ha speso elogi pubblici anche per mister Luciano Spalletti: "Spalletti sa perfettamente come valorizzare questi giovani giocatori e farci giocare in modo spettacolare e vincente", le sue dichiarazioni in merito ai "talenti di grande qualità" acquistati dal suo Napoli.