ADL, frecciatina a Giuntoli: "Finalmente un non-juventino nel nostro clan"

Novità non solo per il main sponsor, durante la presentazione della nuova maglia del Napoli viene presentata anche la partnership con Ebay, nuovo sponsor di manica. Dopo il suo intervento, la dirigente Ebay Alice Acciarri confessa il tifo per il Napoli avendo un marito napoletano.Interviene De Laurentiis: "Finalmente un non-juventino nel nostro clan", riferimento evidentemente ad altri dirigenti che invece hanno espresso la loro juventinità nei giorni scorsi.