ADL furioso: “Zielinski? Non premio chi gioca così male, ha paura di farsi male e mi disse ‘resto’!”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in conferenza stampa si è soffermato anche sull'addio di Piotr Zielinski a fine stagione e sui motivi della scelta di escluderlo dalla lista per la Champions League: "Ma tu le vedi le partite? Il rendimento di Piotr l'avete visto? Non si può premiare chi dice in estate presidente voglio restare, ma io non rimprovero lui, ma il suo agente Bolek perchè se io ti offro tanti soldi, da farti il più pagato della squadra, e lui ci vuole guadagnare e lo vende... io ho una diversa considerazione.

Se non ti alleni e non ci metti la foga, se ha paura di infortunarsi perché non ha ancora firmato tutte le carte, io non posso tenere il dubbio. Traoré ha un riscatto della madonna, come faccio a capire se devo riscattarlo o meno? Ho dovuto fare un sacrificio con la morte nel cuore per Demme, a cui voglio bene, ci ha dato tanto, può avere minori capacità di altri ma non dimenticate che con Gattuso giocava al posto di Lobotka. Demme si fece male... da quel momento Lobotka non è stato più cambiato ma Demme è stato disponibile, un soldato quando ha giocato".