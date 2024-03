“ADL insultato dall’operatore”, De Maggio: “Non giustificherebbe violenza, è sempre sbagliata"

Il giornalista Walter De Maggio ha risposto a Radio Kiss Kiss alla domanda di un ascoltatore riguardo la sfuriata di De Laurentiis contro un cameraman Sky

"De Laurentiis è stato insultato pesantemente dal cameraman" questa l'affermazione di un ascoltatore Radio Kiss Kiss durante Radio Goal, a cui il giornalista Walter De Maggio ha risposto: "Non so quali sono le tue fonti, ma anche se fosse vero questo non giustificherebbe la violenza, che è sempre sbagliata. Evidentemente qualcosa è successo, perché De Laurentiis dopo aver portato via Politano, ritorna e spintona un cameraman di SKY", le parole nel corso di Radio Gol su Kiss Kiss Napoli.