ADL, l’amico: “Peccato originale l’ha fatto Spalletti. Tudor? Peggio di Garcia non si può fare”

Maurizio Cortese, imprenditore nel settore gastronomico ed amico di Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Nessuno poteva ipotizzare un impatto così negativo come quello di Garcia. Noi siamo un popolo di allenatori, ma mi chiedo come si faccia a tener fuori Kvaratskhelia e Zielinski a ridosso di una sosta di campionato. Ha regalato all’Empoli due calciatori fondamentali, poi gli ha messo un’enorme responsabilità addosso. Per me è solo colpa di Garcia, ma forse il peccato originale l’ha fatto Spalletti andando via.

Tudor? Non mi sembra abbia avuto chissà quante esperienze importanti, ma peggio di Garcia non si può fare. De Laurentiis negli spogliatoi all’intervallo? Ne aveva tutti i motivi di farlo dopo aver visto quel primo tempo. Ha visto una squadra sfilacciata ed irriconoscibile”.