ADL: "Obiettivo? Tornare in Champions, per i tifosi ed i conti. E l'Europa League è cambiata..."

Intervistato da Il Mattino, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato interrogato anche sugli obiettivi per la prossima stagione: "Tornare in Champions. Per i tifosi soprattutto ma anche per i nostri conti, perché finiremo il bilancio in rosso. Questa volta però non prenderemo sotto gamba l'Europa League, è cambiata molto rispetto al passato e l'affronteremo con maggiore rispetto. Anche se io sono sempre per allargare la Champions".