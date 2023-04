ADL punge di nuovo sulle regole: “Scudetto arrivato dopo non per il caso…”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in collegamento durante la conferenza stampa tenutasi in Prefettura, ha dichiarato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in collegamento durante la conferenza stampa tenutasi in Prefettura, ha dichiarato: "Oggi ho visto strade preparate con l'essenza della napoletanità con immagini di Maradona ma anche di Troisi e di De Filippo: la napoletanità, quella che poi fa nascere la supremazia della bellezza. Quella bellezza che i nostri registi decantano. Il problema credo che non ci sia in quanto i nostri concittadini stanno vivendo questo evento come un evento che gli appartiene.

Non per colpa del caso è accaduto solo dopo, ma è un altro discorso. Diamo dimostrazione che a Napoli si può vivere in bellezza e tranquillità, si può credere di essere straordinari come questa città dimostra da secoli".