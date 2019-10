ADL ricorda: "Gasperini? Ho ancora un contratto firmato nel 2011 prima del rinnovo di Mazzarri"

Nel corso dell'intervista post partita a Sky, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rivelato anche un retroscena legato al possibile (poi sfumato) approdo di Gian Piero Gasperini sulla panchina azzurra: "Io posso dire che l'Atalanta ha sempre fatto partite straordinarie, la rispetto molto. Come Gasp: ho un contratto firmato del 2011 o del 2013, non ricordo, comunque prima di rinnovare quello di Mazzarri. Ha fatto bene al Genoa, bravissimo all'Atalanta, ha toppato soltanto all'Inter, ma evidentemente è difficile lavorare in grandi club dove la proprietà non ha un rapporto diretto con l'allenatore".