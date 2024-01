ADL rincuora la squadra: "Ha dato tutto, avrà lo stesso il premio vittoria! Stiamo tornando!"

Aurelio De Laurentiis ha voluto sottolineare la prova della squadra annunciando che verserà comunque il premio vittoria.

Nella conferenza stampa post-partita, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto sottolineare la prova della squadra annunciando che verserà comunque il premio vittoria.

C'è qualche rammarico per come è andata?

"No, sono molto contento, sono entrato nello spogliatoio. Li ho ringraziati, perché hanno dato molto: gli avevo promesso un premio se avessimo vinto e ho detto che un premio ci sarà lo stesso. Hanno dimostrato di essere squadra, a me dispiace per i tifosi perché quando si perde c'è rammarico. Vedo un Napoli che, pure in attesa che entrino le nuove forze dal mercato, cioè i due giocatori che sono arrivati e non hanno avuto tempo di allenarsi, oltre ad altri due che arriveranno, più Olivera, Anguissa e Osimhen, vedo un Napoli dicevo che sta trovando la strada giusta. L'Inter è prima in classifica: non abbiamo sfigurato, mi è sembrata una strada sempre forte ma imprecisa. Ai tifosi dico di stare sereni e calmi, perché il Napoli sta tornando".