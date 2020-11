ADL: "Stadio Maradona? Il sindaco è in ritardo, ci avevamo già pensato"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto a Rete 4: “Siamo frastornati da questa notizia che ci ha colti di sorpresa, l'operazione sembrava fosse andata bene. Per me - si legge su Il Mattino - ha sempre rappresentato genio e sregolatezza, quello che rappresenta il popolo napoletano. Napoli ha avuto diversi problemi tra gli anni '60 e '70, quando è arrivato Maradona il popolo napoletano aveva bisogno di una resurrezione, di credere in qualcosa.

Il San Paolo intitolato a Maradona? Il sindaco De Magistriis è arrivato per ultimo, da anni lo diciamo sempre. Sul San Paolo ci sono stati grossi problemi, grazie al presidente De Luca e alle Universiadi siamo riusciti a risollevare in parte lo stadio. È sempre stata un'idea quella di chiamarlo stadio San Paolo-Maradona".