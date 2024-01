ADL stronca le voci su Mourinho: "Non c'entra nulla col Napoli"

Aurelio De Laurentiis stronca l'ipotesi Josè Mourinho sulla panchina del Napoli

Aurelio De Laurentiis stronca l'ipotesi Josè Mourinho sulla panchina del Napoli Così il patron ha risposto alle domande dei cronisti a margine dell'Assemblea di Lega.

Mourinho?

"Non c'entra nulla con il Napoli. Era alla Roma, ora è libero ma non può andare altrove in Italia. È un bravo allenatore, molto simpatico e racconta la storia di un certo calcio. Amo molto i portoghesi, un popolo straordinario, ma il suo destino sarà fuori dall'Italia, non certo al Napoli".

