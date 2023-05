ADL su Di Lorenzo: “Capitano sublime e razionale! Io invece a caldo…”

Nel corso del vertice in Prefettura che ha confermato la sfida fra Udinese e Napoli a giovedì alle 20.45, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha dichiarato

Nel corso del vertice in Prefettura che ha confermato la sfida fra Udinese e Napoli a giovedì alle 20.45, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha dichiarato: “Cosa ha detto ai ragazzi? Ho invitato Di Lorenzo per un caffè in albergo, l’ho ringraziato, è un vero capitano. Di un’educazione sublime, una capacità di logica e raziocinio che non ha niente a che vedere con l’emotività. Finita la partita non si deve parlare e reagire, l’emotività ti fa dire un sacco di stronzate.

Uno non è mai sincero o lo è fin troppo e crei anche dei danni. Io quante volte all’inizio a caldo andavo a fare l’intervista? Mi sarei mangiato chiunque, ma poi mi sono detto chi te lo fa fare?”.