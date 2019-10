ADL su Mertens-Callejon: "Per l'età che hanno sono strapagati, gli ho offerto lo stesso stipendio. Se vogliono andar via..."

Nella sua intervista a Tv Luna il presidente Aurelio De Laurentiis ha affrontato anche il tema relativo ai rinnovi di Mertens e Callejon: "Dopo la partita ci sediamo e vedremo. Ho fatto una proposta di allungamento di contratto. Per me sono super pagati data l'età, se vogliono andare altrove perché trovano chi li paga di più io non mi opporrò. Sono stato signore, gli ho detto che gli riconosco lo stesso stipendio attuale. Ne riparleremo. Sono due ruoli e pensieri completamente diversi".