ADL sugli ultrà: "Ad ogni gara Daspo per droga, pistole, scavalcamenti! Io voglio famiglie e legalità!"

A margine del convegno sul regolamento del calcio al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato interrogato a più riprese sul tifo al Maradona: "Nell’ultima partita sono stati arrestati molti tifosi, per spaccio di droga. Avete visto invece i tifosi della Lazio? 3 arresti, ma io non faccio entrare i fumogeni e petardi ai nostri, poi quelli della Lazio non so come li hanno fatti entrare ed hanno mandato all’ospedale un bambino. C'è modo e modo di sostenere la squadra. In Inghilterra smontarono gli stadi per due anni, allontanando gli hooligans hanno riempito di famiglie, da noi invece li fanno alzare i bambini, dicono che il posto è il loro e devono andare via. E' diseducativo, l'adolescente credono che quella sia la realtà, ma quei cori sotto intendono 'il Napoli siamo noi'.