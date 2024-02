ADL sui dirigenti: “Meluso dovrebbe mandarvi a… per ciò che scrivete! E Micheli ha sempre scelto i giocatori”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nella lunga conferenza stampa odierna si è soffermato anche suoi dirigenti

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nella lunga conferenza stampa odierna si è soffermato anche suoi dirigenti: "Un'altra cosa che non sopporto è leggere che faccio il tuttologo, faccio tutti i ruoli, ma io mettetevelo in testa: faccio l'imprenditore, non il prenditore. Io ho fatto tutti i ruoli prima di fare il produttore di 400 film, interessandomi di tutti gli aspetti, anche del manifesto per promuovere il film. E ultimamente quando è uscito il 30 dicembre Vacanze di Natale dopo 40 anni, abbiamo battuto due film americani per media sale. E lo sto facendo anche per il film che montiamo per il Napoli, è la mia cultura.

Non mi si può dire che intervengo troppo, io voglio capì i problemi per intervenire rapidamente. Io ci ho messo i 37mln famosi, tutti in assegni circolari, li ho messi solo io per fare in fretta. Io faccio, poi lascio spazio ai miei collaboratori. Sento dire 'società spoglia', ma spoglia di che? Noi abbiamo tanti collaboratori, Meluso, una persona di tutto rispetto e io vi avrei mandato già a quel paese per ciò che avete scritto e detto, lui (Micheli, ndr) adorabile e tutti i giocatori sono farina del suo sacco. Avete detto che Lindstrom non è uno che poteva giocare come ala, ma era un trequartista quanco ha giocato anche lì ed è un plus non un minus. Vi daremo anche delle schede per bandire le fregnacce dette".