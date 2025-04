ADL sul ritiro di Dimaro: "Subito con moltissimi giocatori per iniziare un percorso sempre più vincente"

Il Napoli ripartirà ancora una volta da Dimaro-Folgarida e dalla Val di Sole per la prima parte della preprazione estiva, sugellando un legame ormai consolidato che si rinnova per il quattordicesimo anno di fila: un vero e proprio record nel panorama calcistico internazionale. Il Club azzurro ha comunicato con una nota ufficiale le date del ritiro in Trentino.

A comunicare ufficialmente le date del nuovo ritiro è stato, oltre all’assessore al Turismo e Sport del Trentino, il CEO di Trentino Marketing e il Presidente dell’Apt Val di Sole, il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis: "Sono felice di continuare questo bellissimo rapporto con il Trentino, dove il Napoli farà il suo quattordicesimo ritiro precampionato quest'anno. La Val di Sole crea l'atmosfera giusta per ritemprarsi dopo le fatiche di un'intera stagione. Quest'estate saremo presenti da subito con moltissimi giocatori per iniziare un percorso sempre più vincente".