ADL sull'Eintracht: "Non dobbiamo pensare di essere migliori di loro"

Mercato, Champions, futuro. Questi e altri i temi affrontati dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella sua lunga intervista

TuttoNapoli.net

Mercato, Champions, futuro. Questi e altri i temi affrontati dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella sua lunga intervista al quotidiano tedesco Bild. Si parla ad esempio della Champions e della sfida contro l'Eintracht agli ottavi di finale: "Non dobbiamo pensare di essere migliori dell’Eintracht. Il duello contro il Barcellona dello scorso anno la dice lunga, e in pochi avrebbero scommesso su di loro. Non stiamo commettendo lo stesso errore che avrebbe potuto fare il Barcellona”.