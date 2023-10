ADL sulle nazionali: "Noi club dovremmo poter dire di no alle amichevoli inutili!"

Nel corso del suo intervento in conferenza stampa il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche dell'infortunio di Osimhen

Nel corso del suo intervento in conferenza stampa il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche dell'infortunio di Osimhen in Nazionale: "Dal 2013 a oggi abbiamo incassato circa 4 milioni di euro di rimborsi come partecipazione dei nostri giocatori alle partite delle nazionali, pur avendo sempre più di 10 giocatori convocati. Questo non va bene, secondo me in Nazionale non dovrebbero giocare i 32enni ma neanche i 28enni. E magari sono anche finti italiani. Oggi abbiamo calciatori fortissimi già a 18 anni, a se non li facciamo giocare, come diventano campioni? Non voglio l'Under 21 o l'Under 19 che hanno poca visibilità internazionale e quindi meno valorizzazione, voglio un'unica Nazionale con tutti giocatori giovani, di massimo 22 anni.

Dovrebbe essere lasciata la scelta al club di poter mandare o meno in nazionale un giocatore convocato, la possibilità di dire no se si tratta di un'amichevole, per esempio. Bisogna capire se vale o non vale il campionato nazionale. Se io ho pagato un giocatore 50 milioni e mi torna infortunato, dovrebbero risarcire il club del costo per giorno di tutto il periodo in cui starà fuori. Pensate a Neymar, infortunato al crociato e al menisco e starà fuori un anno, servirebbe un rimborso di 100 mln: allora si vedrebbero FIFA e UEFA gestire al meglio le persone...".