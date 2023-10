ADL sulle reazioni ai cambi: "Non le accetto più, multerò chi lo farà di nuovo"

Aurelio De Laurentiis da Castel Volturno ha commentato anche le reazioni dei calciatori al momento dei cambi

Aurelio De Laurentiis ieri da Castel Volturno ha commentato anche le reazioni dei calciatori al momento dei cambi nel corso dell'incontro con la stampa: "Non le accetto più, è l'ultima volta che succede e l'ho detto ai calciatori. Anche se vedo un solo dito alzato scatterà la multa. E su questo punto sarò implacabile. Non è accettabile, se uno ha la vena gonfia si trattiene e si sfoga il giorno dopo. Da adesso in poi scatteranno multe. E saranno multe pesantissime. Su questo sono stato chiarissimo. E spero che non debba più intervenire. Mi sono interrogato su Garcia, soprattutto quando un uomo pensa di aver sbagliato.

Le colpe me le prendo tutte io, mi prendo tutte le responsabilità. Garcia si è sentito al centro delle critiche e mi sono dovuto affrettare a tendergli la mano e fargli capire che si andava avanti insieme. Tutti siamo pronti a sistemare gli errori, mi auguro che questi errori non si ripetano più. L'allenatore ha diritto di fare le proprie scelte durante le partite e non vanno fatti gesti come accaduto. Ne ho parlato con i calciatori. L'allenatore fa le scelte, non ho fatto multa al momento, ma se ne può parlare con calma il giorno dopo. Vedrò domani Olivera, ultimo che deve tornare, ma è bello poter parlare con tutti i calciatori, anche in inglese. C'è qualcuno di nuovo e il discorso è diverso. Agli altri, che hanno vinto lo scudetto, ho fatto presente che bisogna ancora continuare a giocare per lo scudetto e per i tifosi".