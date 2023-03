ADL sullo stadio: "Arresti per droga e laziali per petardi, io voglio famiglie ma le fanno spostare!"

Così Aurelio De Laurentiis ha commentato gli ultimi episodi accaduti durante Napoli-Lazio al Maradona.

"Nell'ultima partita sono stati arrestati molti tifosi, per spaccio di droga. Avete visto invece i tifosi della Lazio? 3 arresti, ma io non faccio entrare i fumogeni e petardi ai nostri, poi quelli della Lazio non so come li hanno fatti entrare ed hanno mandato all'ospedale un bambino. C'è modo e modo di sostenere la squadra. In Inghilterra smontarono gli stadi per due anni, allontanando gli hooligans hanno riempito di famiglie, da noi invece li fanno alzare i bambini, dicono che il posto è il loro e devono andare via. E' diseducativo, l'adolescente credono che quella sia la realtà, ma quei cori sotto intendono 'il Napoli siamo noi'.