ADL svela: "Sky sta chiudendo, De Siervo ha detto di comprarlo per un miliardo ma no!"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato all'evento di Milano 'Merger & Acquisition Summit 2023' parlando anche di Sky

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato all'evento di Milano 'Merger & Acquisition Summit 2023' parlando anche di Sky: "A San Siro si vendono i biglietti ai tifosi tramite una piattaforma, la stessa cosa va fatta per i tifosi virtuali che sono ben più numerosi in Italia e all'estero. Ripeto ci sono 83 milioni di simpatizzanti, per una partita di cartello posso attrarre 30-40 milioni di biglietti virtuali con una fatturabilità esponenziale mai considerata prima. Dicevo agli altri, perché dobbiamo andare da Sky che loro cosa ci capiscono? Loro nascono col cinema non col calcio e poi sono giovani, tant'è che stanno chiudendo in Germania e stanno per chiudere in Italia. L'AD della Serie A mi ha detto di comprarla per un miliardo, ma sono mestieri diversi.