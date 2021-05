Ag. Buffon: "In futuro lo vedo ct di una Nazionale, ma può anche uscire dal calcio"

"In futuro vedo Buffon più allenatore di una Nazionale, che di un club. Non escludo che esca dal calcio. Oggi è concentrato sulle ultime partite e sulla finale di Coppa Italia". Lo ha detto a Radio Kiss Kiss Silvano Martina, procuratore di portiere bianconero che a fine stagione lascerà la Juventus. "Buffon per il futuro sa di non poter avere pretese di giocare tutte le partite - prosegue Martina - ma può ritagliarsi un ruolo e portare in dote tutta la sua esperienza. La storia di Gigi è sotto gli occhi di tutti".