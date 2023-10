Ag. Caprile: "Recupera bene. Il Napoli lo ha voluto realmente, non a chiacchiere"

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, nell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, ha parlato del portiere dell'Empoli

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, nell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, ha parlato del portiere dell'Empoli: "Il suo recupero procede bene, è rientrato in squadra ad inizio settimana e ora deve lavorare forte per arrivare al top della forma".

L'Empoli ha fatto di tutto per prendere Caprile.

"Cercavano un profilo come Elia e sono andati direttamente su di lui come prima scelta. Ha fatto piacere, l'Empoli lavora molto bene con i giovani, è stato un connubio abbastanza naturale".

Caprile è passato dal Bari al Napoli e poi in prestito all'Empoli. La scelta ha messo d'accordo tutte le parti?

"Quando ti rendi conto fino in fondo che una società di alto livello vuole realmente, e non a chiacchiere, il giocatore, le condizioni si sono create per trovare un accordo che spero faccia bene a tutte e due nel futuro prossimo".