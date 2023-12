Ag. Caprile: "Vuole dimostrare suo valore, sta battagliando a Empoli per giocare"

Il procuratore Graziano Battistini intervistato da TuttoMercatoWeb

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il procuratore Graziano Battistini intervistato da TuttoMercatoWeb nel corso della consueta rubrica La voce dell'agente ha parlato del suo assistito, Elia Caprile dell’Empoli, ma di proprietà del Napoli: “Credo che per provare a raggiungere obiettivi importanti bisogna essere pronti a tutto. L’infortunio ha determinato alcune situazioni momentanee, ma è determinato a dimostrare che la scelta fatta in estate è giusta. Sta battagliando per mostrare il proprio valore dopo una partenza ad handicap, ma le difficoltà sono una palestra di vita e nelle difficoltà si cresce”.