Ag. Darboe: "Convocato per il Napoli? Me lo auguro, Mourinho è pieno di sorprese"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuta Miriam Peruzzi, agente di Darboe, talento dei giallorossi: “Roma? Credo che ci saranno sorprese perché l’ambiente è caldo, si ha voglia di fare un percorso importante e Mourinho è venuto per questo. All’inizio c’è stato un pochettino di stop per tanti motivi ma sono sicura faranno bene, lo hanno dimostrato anche ieri sera. Roma mina vagante per Napoli e Inter in chiave Scudetto? Sì, credo se l’aspettassero in pochi. Sicuramente daranno il 100%, lunedì sarà una bella gara. Sicuramente ci divertiremo, si affrontano i due migliori attaccanti del campionato e due tra i migliori difensori. Sarà una gara da guardare.

Darboe? Ha una qualità su tutte, cioè l’intelligenza verticale. Guarda sembra in avanti, testa alta, buona gamba e tecnica con entrambi i piedi, gioca di prima e questo si insegna poco, sono doti piuttosto naturali che poi diventani migliori e migliorabili con il tempo ma questo è il giocatore che è. Ha bisogno di fare un percorso per la sua crescita, ha avuto anche una storia abbastanza particolare: è arrivato in Italia con un barcone a Lampedusa, io casualmente ero a vedere la Scopigno Cup, lui era arrivato da poco a Rieti, mi fu chiesto di andare a vedere una partitella lì vicino, l’ho visto giocare lì in una partita imbarazzante ma lui aveva doti superiori alla media. Ho fatto una prova con la squadra ed è stato immediatamente preso.

Nel suo Paese è tornato come giocatore della Nazionale: fuggi da profugo, ritorni da eroe. Grazie a Dio la madre arriverà tra pochi giorni in Italia. Il Gambia poi è arrivato ai quarti di finale della Coppa d’Africa, è stato un vero miracolo. Con Sergio Borgo abbiamo fatto un progetto insieme per trovare i talenti e formarli per il calcio che conta. Dobbiamo aiutare le persone a casa loro.

Mourinho ha un impatto piuttosto forte sui giovane, per loro è un insegnamento importante. Chiaramente gli dà input che difficilmente altri gli darebbero. Quest’anno sarà stato importante per una grossa crescita personale, caratteriale e umana. Convocati per Napoli-Roma? Me lo auguro per lui ma Mourinho è pieno di sorprese. Farà sicuramente il suo percorso, crescerà e andrà avanti”.