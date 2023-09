Ag. Di Lorenzo: "Capitano anche in Nazionale? C'è stima umana e professionale con Spalletti"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo.

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo: “Giovanni capitano della Nazionale? C’è sempre stata stima professionale e umana tra Di Lorenzo e Spalletti. Se Giovanni diventerà capitano della Nazionale sarà una scelta del ct, sarà un motivo di grande orgoglio anche per me. Sicuramente non sarà la fascia da capitano a scalfire la stima che Spalletti ha per Di Lorenzo, se non arriverà questo riconoscimento pazienza. Guarderò la Nazionale con particolare orgoglio, perché i 5 miei assistiti presenti sono tutti figli della gavetta".