Ag. Di Lorenzo: "Dà una gioia vedere un ragazzo dalla Lega Pro alla Nazionale. Non mi capacitavo..."

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo che stasera debutterà in Nazionale, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino: "Dà una gioia particolare vedere un ragazzo che fino a pochi anni fa giocava in Lega Pro a un passo dall'esordio in Nazionale. Io mi sono avvicinato a Di Lorenzo ai tempi del settore giovanile della Reggina e già allora era un calciatore di cui pensavo che potesse avere un futuro importante. Una volta andato via dalla Reggina durante gli anni ho continuato a dargli un'occhiata perché non riuscivo a capacitarmi di come un giocatore con quelle qualità fosse rimasto in Lega Pro. Fin quando poi non è arrivato ad Empoli dove, avendo dei calciatori in procura, ho avuto modo di seguirlo con molta più attenzione e dopo 4-5 mesi di campionato in serie B ho avuto la sensazione che potesse diventare un calciatore molto importante".