Ag. Di Lorenzo: “Ha voluto fortemente rinnovare col Napoli fino a fine carriera. Su Spalletti...”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Mario Rui e Politano, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com in cui ha parlato anche del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo: “Ormai abbiamo fatto una scelta con Giovanni: ha voluto fortemente rinnovare sino a fine carriera. Si sente una parte importante di questo Napoli. E in Nazionale è maggiormente felice per l’arrivo di Spalletti, conosce il suo calcio e per lui è tutto più facile. Farà di tutto per mettere il ct nelle migliori condizioni”.