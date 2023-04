Ag. Di Lorenzo: "Ho sentito lui e gli altri, sono sbalorditi per la festa di stanotte!"

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Mario Rui, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Mario Rui, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: "Ho sentito i ragazzi. Ho parlato con Di Lorenzo ieri sera e stamattina ed era sorpreso da quello che è successo stanotte, sembrava di vedere scene di un film che solo a Napoli possono verificarsi. Dal punto di vista dell’importanza di Di Lorenzo, non lo dico io, ma tutti che è secondo tantissimi addetti ai lavori uno dei migliori interpreti del proprio ruolo nel mondo. È un leader silenzioso e per una squadra di calcio avere un leader come lui che sa fare il capitano oltre che il giocatore è un valore aggiunto.

Il fatto che alzerà lo scudetto dopo Maradona è una cosa che ancora dobbiamo metabolizzare, sarà il frutto di tutti i sacrifici. Ce lo godremo al massimo tutti per i sacrifici che abbiamo fatto. Di Lorenzo che resta nella storia del Napoli è una cosa unica.