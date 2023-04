Ag. Di Lorenzo: “Non è stanco, contro il Milan una giornata no di tutta la squadra”

Mario Giuffredi, agente del terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Radio Crc nel corso di “Si Gonfia La Rete”

Mario Giuffredi, agente del terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Radio Crc nel corso di “Si Gonfia La Rete”: “La sconfitta fa parte del cammino, il Napoli lo ha avuto dopo la sosta e con la Lazio. Mi sembra che dopo il Napoli abbia ripreso a correre. È stata una partita no. Come ha detto Di Lorenzo è stata una gara dove non è riuscito niente, bisogna anche ricordare che domenica c’è stato un grandissimo Milan. Sono convinto che già da venerdì il Napoli continuerà nel suo cammino.