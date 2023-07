Ag. Di Lorenzo: "Rinnovo è merito di ADL che gli ha riconosciuto quanto fatto finora"

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto nel corso di 'Si gonfia la rete', in onda su Radio Crc

TuttoNapoli.net

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto nel corso di 'Si gonfia la rete', in onda su Radio Crc: "Rinnovare col Napoli era il sogno di Di Lorenzo e io in qualità di agente ho cercato di lavorare per realizzarlo. Ci siamo riusciti perché abbiamo trovato un presidente che ha sposato in pieno la persona e il calciatore Di Lorenzo, riconoscendogli quanto fatto in queste stagioni.

Leader? Non vuol dire alzare la voce o avere atteggiamenti e comportamenti forti, lui è un leader silenzioso, ha il carisma del calciatore che con le parole giuste e moderate riesce a far capire ai compagni le cose da fare. Ha un carattere diverso dal leader che alza la voce. Sensazioni su Garcia? E' un allenatore che ha creato subito un bel rapporto coi calciatori, è una persona molto intelligente. Credo che oltre a Giovanni tutta la squadra abbia buone sensazioni sul nuovo tecnico".