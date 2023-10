Ag. Doekhi avverte Kvara: "Sarà dura, ti ritroverai di fronte il difensore più forte mai affrontato!"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Seraino Dalgliesh, agente di Danilho Doekhi, difensore dell'Union Berlino

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Seraino Dalgliesh, agente di Danilho Doekhi, difensore dell'Union Berlino: “L’Union Berlino ha iniziato la stagione molto bene, ha funzionato tutto fino a quando la squadra non ha iniziato a giocare giocando ogni 3 giorni. Da quel momento è venuta fuori la poca abitudine a giocare più competizioni. L’Union ha pagato lo scotto delle partite ravvicinate, ecco spiegata la striscia di sconfitte. Non è un buon periodo per l’Union, ma la squadra ha qualità e può venirne fuori presto. Questo momento difficile finirà e l’Union tornerà alla vittoria.

Union-Napoli? Il Napoli è una squadra forte, una delle più forti in Europa, ma anche l’Union è altrettanto forte e quando gioca in Europa e soprattutto in casa si esalta davanti ai suoi tifosi. In casa propria è difficile affrontarle l’Union e nella gara di domani può succedere di tutto: il Napoli può vincere, ma anche l’Union può vincere, credo chi riuscirà ad essere più concreto porterà a casa la vittoria.

Doekhi e la possibilità di vestire la maglia del Napoli? Ho troppo rispetto per l’Union Berlino per dire cosa sarebbe potuto essere. Ciò che posso dire è che non c’è altra maglia che vorrebbe indossare se non quella dell’Union Berlino che veste con orgoglio e rispetto. Il ragazzo è amato dal club, apprezzato dai tifosi, ama la maglia che indossa e farà di tutto per giocare una buona partita domani.

Kvaratskhelia domani avrà di fronte il difensore più forte che si troverà ad affrontare in tutta la stagione. E’ molto motivato e gli farà passare una serata difficile. Domani sarà una serata complicata per Kvaratskhelia. Non sono felice che non ci sarà Osimhen, il fatto che non possa confrontarsi non è un privilegio ma un disparere per Doekhi.

Non conoscevo Natan, so che veniva dal Brasile e lì vengono fuori spesso giocatori interessanti. So che è mancino e di difensori centrali mancini ne girano pochi. Il fatto che Napoli lo abbia preso non mi sorprende perché ce ne sono pochi e il club è sempre molto attento.

Doekhi e un possibile futuro a Napoli? Sicuramente in futuro potrà giocare in Italia, gli piacerebbe. Il prossimo trasferimento potrebbe essere in Italia, ma anche in Inghilterra, in Germania, vedremo, ma sicuramente in carriera giocherà in Italia”.