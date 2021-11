Ag. Elmas: "A Napoli ha avuto tre tecnici importanti, che crescita grazie a loro!"

Agente e intermediario di mercato internazionale, George Gardi con Tuttomercatoweb.com parla di molti temi. Partendo inevitabilmente a un grande protagonista della notte di ieri Eljif Elmas, eroe nazionale in Macedonia del Nord per il raggiungimento degli spareggi per Qatar 2022:

"Una gara straordinaria di Eljif, è un traguardo epico. Ieri lui e i suoi compagni hanno scritto la storia. Nelle ultime 2 partite, 2 gol e 2 assist, ieri ha replicato la prestazione importante e decisiva fatta già 3 giorni prima. A Napoli sta facendo un percorso che è iniziato con Ancelotti, passando per Gattuso e sta proseguendo con Spalletti. Sono tre allenatori importanti che gli hanno insegnato tanto, e che hanno riconosciuto al giocatore grande duttilità e un impiego abbastanza continuo. Il fatto che stia giocando di più è una naturale conseguenza della crescita tecnico/tattica del giocatore.

La gara di ieri conferma la sua innegabile leadership anche in Nazionale: è un classe '99 che ormai ha acquisito una dimensione anche internazionale con 64 presenze ufficiali tra nazionale e coppe. Gli under 22 che hanno questo numero di presenze a livello internazionale sono 3-4: De Ligt, Donnarumma, Isak, tutti giocatori quotati sopra i 40-50 milioni".