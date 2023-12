Ag. Elmas dice tutto: "Rinnovo? Quella del Napoli non era offerta congrua per un Campione d'Italia"

George Gardi, agente di Elmas, ha parlato a Tuttomercatoweb del trasferimento del calciatore macedone al Lipsia

Perché la trattativa col Napoli per il rinnovo non è andata in porto?

"Con la nuova dirigenza c’è stato solo un incontro, ma sembrava che non ci fosse una reale volontà nel trattenerlo, perché la proposta era più simile a quella che aveva ricevuto quando era un giovane calciatore che si approcciava per la prima volta in Italia che non quella di un campione d'Italia terzo nella classica marcatori della squadra. L’opportunità del Lipsia conteneva anche il riconoscimento del reale valore di mercato del giocatore. Per il Napoli rientra nelle 10 cessioni che hanno prodotto maggior incasso e rischia di essere l’operazione in entrata di maggior successo a gennaio".

Uno dei migliori club al mondo nella ricerca del talento ha scelto Elmas. Perché Elmas ha scelto Lipsia?

"Scegliere Lipsia vuol dire oggi far parte di uno dei gruppi più prestigiosi del calcio attuale, il gruppo Red Bull è presente in tutto il mondo, non solo a Salisburgo come molti sanno, facendo parte di questa realtà diverse squadre a livello mondiale. Ricevere per mesi il corteggiamento di una realtà come questa, ed essere acquistato come uno dei 10 giocatori più costosi della loro storia, è impossibile che non lasci speranzosi della buona riuscita e soddisfatti della scelta fatta. La gratificazione nell’essere scelti da loro, sta anche nel fatto di essere un gruppo in possesso di alte conoscenze a livello scouting oltre che ad avere la forza economica per andarsi a prendere ciò che loro individuano come prima scelta".

Chi altri c'era su Eljif?

"C'erano anche altre squadre interessante di Champions sia in Italia che all’estero, ma la scelta è ricaduta sul Lipsia per i motivi detti".