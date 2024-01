Ag. Gaetano: "Stanchi di fare le belle statuine, è il momento di dargli spazio! Sullo stop..."

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Gianluca Gaetano tra i tanti altri

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Gianluca Gaetano tra i tanti altri: "Mi sono stancato di ripeterlo, ritorniamo al discorso di Ranieri che l’anno scorso non giocava alla Fiorentina e poi è venuto fuori. Il Napoli deve capire la stessa cosa. La Juventus anche fa scuola che fa giocare in Serie A tantissimi giovani.

È il momento che il Napoli dia spazio e punti su qualche giocatore giovane come Gaetano, se non fosse così ci siamo stancati di fare le belle statuine, perché ha 23 anni e se non c’è la possibilità di giocare non può dimostrare di essere all’altezza. Credo che Gaetano ce la farà a rientrare per la partita con il Torino".