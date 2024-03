Ag. Gaetano: "Un fuoriclasse, era già pronto per il Napoli! Così è maturata l'idea dell'addio"

Mario Giuffredi, agente di Gianluca Gaetano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Giuffredi, agente di Gianluca Gaetano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho sempre detto che Gaetano è un fuoriclasse. E' un giocatore che illumina. Ma per farlo doveva farlo con continuità. L'estate scorsa dissi a Gianluca di provare altri sei mesi a Napoli, ma che se non avesse giocato sarebbe andato altrove a gennaio per giocare.

Io credo che Gaetano sia pronto per giocare al Napoli, sono contento di quello che sta facendo con la maglia del Cagliari. Nazionale? Può fare di tutto perché ha grande potenzialità, non escludo che Spalletti possa tenerli in considerazione già per gli Europei, sia lui che Folorunsho".