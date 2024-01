Ag. Gioielli: "Ricorda Tonali. È fortissimo e ha il vizio del gol. Emozionato per le convocazioni"

Alessandro Marino agente Fifa e procuratore di Francesco Gioielli, giovane della Primavera in ritiro col Napoli, è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

Alessandro Marino agente Fifa e procuratore di Francesco Gioielli, giovane della Primavera in ritiro col Napoli, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Gioielli è felicissimo delle due convocazioni, con la Salernitana e per la Supercoppa. Ha portato anche bene… L’ho sentito e mi ha detto che era emozionato solo per aver svolto il riscaldamento al Maradona. Per un napoletano non è poco.

Gioielli ha ottima fisicità, per caratteristiche ricorda un altro ragazzo italiano, ovvero Tonali, perché abbina quantità e qualità. E' bravissimo di testa, davvero fortissimo: è la sua dote principale. Quasi tutti i suoi gol sono nati da inserimenti senza palla. E' un ragazzo che ha il vizio del gol, vede la porta. E' un giocatore che fa tantissima legna: sa correre, tatticamente è bravo, sa sempre dove va la palla, sa sempre come muoversi... Gli allenatori gli consegnano sempre le chiavi del centrocampo. Sta lì, è un ragazzo umile. Se sarà chiamato, si metterà a disposizione. E' molto forte e mentalizzato, come dicono adesso”.