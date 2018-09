Ag. Hamsik presenta Lobotka: "Numero 6 alla Xavi ma più dinamico, vale almeno 35mln! Tre anni fa si prendeva a 600mila..."

Martin Petras, ex centrocampista e agente di Marek Hamsik, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Lobotka? L'ho anche segnalato in Italia quattro anni fa ad un paio di agenti e direttori, è stato uno dei primi nomi che ho segnalato, ma non al Napoli. Vale almeno 35 milioni di euro. E' un regista che gioca con grande tranquillità, sa saltare gli avversari. E' un numero 6 alla Xavi, ma più dinamico. Tre anni fa costava 600 mila euro".