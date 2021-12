Ag. Insigne apre al Toronto: "Se lascia Napoli difficile resti in Italia e figli frequentano scuola americana"

GIOVANILI PRIMAVERA, SECONDO KO CONSECUTIVO: IL NAPOLI CADE ANCORA, A CAGLIARI FINISCE 3-0 Seconda sconfitta consecutiva per la Primavera. Dopo il k.o. con l'Inter, il Napoli cade anche ad Asseminello contro il Cagliari e stavolta nettamente Seconda sconfitta consecutiva per la Primavera. Dopo il k.o. con l'Inter, il Napoli cade anche ad Asseminello contro il Cagliari e stavolta nettamente LE ALTRE DI A SALERNITANA RISCHIA L'ESCLUSIONE IMMEDIATA, L'ANNUNCIO DEI TRUSTEE: "NESSUNA OFFERTA ACCETTABILE" (ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Ad oggi, alcuna delle offerte ricevute per l'acquisto della Salernitana 2021 è accettabile ai sensi dell'atto 'Trust Salernitana 2021' perchè carente dei requisiti e/o delle condizioni imposte per l'atto stesso... (ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Ad oggi, alcuna delle offerte ricevute per l'acquisto della Salernitana 2021 è accettabile ai sensi dell'atto 'Trust Salernitana 2021' perchè carente dei requisiti e/o delle condizioni imposte per l'atto stesso...