Ag. Jorginho: "Juve? Mai contattati da Sarri, al Chelsea ancora a lungo"

Jorginho segue ancora il Napoli e non pensa di tornare in Italia con un'altra maglia, almeno per il momento. A riferirlo è Joao Santos, il suo agente, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il 31 agosto ero con lui a Londra, abbiamo guardato insieme Juventus-Napoli. E' complicato perdere così, ma vedo un Napoli più competitivo. Se Sarri ha provato a portarlo alla Juventus? No, non è accaduto niente del genere. Abbiamo un progetto di medio-lungo termine al Chelsea, come fatto col Verona e col Napoli. Ci sono cinque anni di contratto e diciamo che vorrebbe restare lì almeno per altri quattro".