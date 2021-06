Ag. Jorginho: "Se il Chelsea non gli rinnova il contratto tornerà in Italia, è la sua volontà!"

Dopo aver vinto la Champions League con il Chelsea, Jorginho sta incantando anche in Nazionale. Il suo agente, Joao Santos, ha parlato del suo futuro e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ha vinto la Champions ed ora è un punto di forza dell'Italia, si è guadagnato tutto ciò. Ritorno in Italia? L'obiettivo è finire il contratto col Chelsea e se non glielo rinnovano lui vorrebbe tornare in Italia, magari anche a Napoli. Nazionale? Mi ricorda il Napoli di Sarri, fanno gli stessi movimenti".