Ag. Lazaro: "Inter sfiderà Juve fino alla fine, ma anche il Napoli è temibile..."

Max Hagmayr, agente del laterale austriaco Valentino Lazaro, ha commentato così a FcInterNews.it l'avvio di stagione in salita del suo assistito con la maglia dell'Inter: "Fisicamente Valentino sta bene, credo sia pronto. Però deve lavorare sodo per avere la sua chance e poter mostrare le sue capacità. Certamente è stato sfortunato in pre-season, si è infortunato nel momento clou. Ma questo riguarda il passato, adesso pensiamo al futuro”.

Cosa pensa Lazaro di questo inizio di avventura in Italia?

“Mi ha detto di essere orgoglioso e felice di aver firmato per l’Inter. Stesso discorso per il suo mister. Lazaro sa che deve lavorare duramente, ma è sicuro che Conte lo porterà ad un livello superiore. E non vede l’ora di poter scendere in campo. Sa, lo stile del campionato italiano è diverso da quello tedesco. Quindi Valentino vorrà dare tutto sé stesso per inserirsi al meglio. Ma siamo sicuri che alla fine tutti saranno soddisfatti della decisione presa".

Crede che questa chance possa arrivare presto?

“Difficile da dire. Adesso c’è la Juve e poi la pausa della Nazionali. Per Valentino sarà importante difendere i colori dell’Austria, ma sarebbe stato altrettanto importante allenarsi con Conte. Proprio per capire ancora di più cosa voglia da lui e mostrare quello di cui è capace”.

Ora la sfida contro la Juventus, un big match per l’Inter.

“Credo che i nerazzurri sfideranno i bianconeri sino alla fine per la conquista del titolo. Anche se pure il Napoli è temibile. E sono certo che Valentino potrà aiutare in modo determinante il suo team a raggiungere l’obiettivo finale, almeno questa è la nostra idea”.