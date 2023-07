Ag. Lozano in dribbling: "Non so quale sarà il suo futuro"

Gordon Stipic, presidente dell'agenzia che gestisce gli interessi di Hirving Lozano, uno degli azzurri più chiacchierati del momento.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gordon Stipic, presidente dell'agenzia che gestisce gli interessi di Hirving Lozano, uno degli azzurri più chiacchierati del momento, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Roma: "Non conosco il futuro del ragazzo. Siamo un'agenzia molto grande e con tantissimi assistiti, non mi occupo io in prima persona di Hirving Lozano".