Ag. Luperto: "Non so ancora se giocherà domenica. Napoli grande squadra"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Diego Nappi, agente tra gli altri di Sebastiano Luperto: “Empoli squadra ben organizzata, allenatore che ama molto giocare a viso aperto, società di alto livello tra le piccole, squadra organizzata con giovani vogliosi di emergere come Parisi. I ragazzi stanno facendo bene come sempre. Sono tutti ragazzi giovani, propositivi e che giocano in Serie A. Vengono messi in campo, hanno la fiducia di società e allenatore, ci sono le basi giuste per far crescere i giocatori. Tante squadre giocano con gli stranieri quindi servono anche queste società che immettono ragazzi forti per la Nazionale.

Luperto giocherà domenica? Non lo so perché Andreazzoli dà la formazione quasi allo scadere ma chiunque giocherà farà una bella partita. Il Napoli contro l’Atalanta e il Leicester ha mostrato di essere vivo pur senza ossatura viste le mancanze di tanti giocatori. Se anche in questi momenti riesce a fare gioco e vincere vuol dire che è una grande squadra. Una sconfitta con l’Atalanta in casa poteva essere assurda e io invece non ho visto questo. Chi è subentrato sta facendo bene. Ounas? Se capisse di essere un talento vero parlaremmo di un giocatore importante, lo stesso Elmas. A Napoli non bisogna saperci stare solo a livello tecnico ma pure di personalità”.