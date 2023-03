Ag. Mario Rui: “Far giocare le partite fisiche ad Olivera è una ca**ata di Spalletti. Su Empoli...”

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Mario Rui, ha parlato durante ‘Il Bello del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Mario Rui, ha parlato durante ‘Il Bello del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero: “Mario Rui sicuramente non vive bene questo momento, avrebbe voluto esserci con Lazio e Atalanta che sono due scontri diretti importanti per lo Scudetto. Il gesto di Empoli? Lui è così, il suo carattere è questo ed è stata la sua forza in tanti casi e una debolezza in pochi altri. Lui era già molto dispiaciuto già nel post-gara, anche se purtroppo non si poteva tornare indietro. Non si può trattare di un gesto premeditato, sono purtroppo episodi che si verificano in determinate dinamiche di gioco.