Ag. Mario Rui: "La Roma fece di tutto per trattenerlo, ma lui voleva seguire Sarri"

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Jordan Veretout, si è soffermato anche sul momento dei suoi assistiti nella sua intervista a Rete Sport: "Sapevamo che la Roma per Veretout era una squadra in fase di costruzione. Il ragazzo è felicissimo e contentissimo e sta affrontando tutto con entusiasmo, magari in estate poteva avere qualche dubbio. Ad oggi non ha nessun rimpianto. Mario Rui ha voluto seguire Sarri a Napoli, anche se Monchi e Di Francesco hanno fatto di tutto per trattenerlo".