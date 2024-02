Ag. Motta: “Gli allenatori hanno paura ad accettare il Napoli, troppi esoneri negli ultimi anni”

Dario Canovi, operatore di mercato e storico procuratore di Thiago Motta, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal

Dario Canovi, operatore di mercato e storico procuratore di Thiago Motta, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “A nessun allenatore piace essere esonerato e purtroppo il Napoli ne ha esonerati parecchi negli ultimi anni. E peraltro non allenatori di seconda fascia, penso ad Ancelotti, Gattuso, Garcia o Mazzarri.

Per cui un allenatore di nome prima di venire a Napoli chiederebbe delle garanzie che non so se il Napoli sarebbe disposto a dare. Un allenatore emergente non rischia un esonero perchè per lui vorrebbe dire uno stop alla carriera non indifferente. E’ un timore normale e giustificabile da parte degli allenatori di accettare un incarico sapendo di correre grandi rischi di esonero”.